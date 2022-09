Nelle libere 1 di Monza il ferrarista è stato il più veloce, 3° nella seconda trance di prove dietro il compagno di squadra Sainz e Verstappen. "Ho delle buone sensazioni - ammette Leclerc - siamo sulla giusta direzione. Se penso di avere la macchina vincente? Diciamo che sono piuttosto fiducioso per le qualifiche e anche per la gara". Tutto il weekend del GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in 4K

È stato il più veloce nelle FP1, poi si è dovuto 'accontentare' del terzo tempo alle spalle di Carlos Sainz e Max Verstappen nelle seconde libere di Monza, ma Charles Leclerc non nasconde la sua soddisfazione per questo venerdì di prove molto decisamente positivo per le Ferrari. "Sono piuttosto contento per le prime sensazioni che ho sentito in pista - le parole del monegasco - dobbiamo sicuramente migliorare ma il feeling è molto buono. Se le Red Bull si sono 'nascoste'? Non lo so... aspettiamo sabato per capire meglio la situazione, noi dovremo migliorare sul bilanciamentoma siamo sulla giusta direzione. Se posso fare la pole? Credo di sì... il passo gara sembra anche più forte del passo in qualifica, sono fiducioso per il resto del week end".