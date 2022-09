Lo spagnolo, che partirà dal fondo per il cambio della quinta Power Unit, è stato il più veloce nelle seconde libere di Monza, dove ha preceduto Verstappen e l'altra Ferrari di Leclerc. "Non pensavamo di arrivare qui e fare bene già dalle FP1 - le parole di Sainz - è stata una giornata positiva. Le penalità? Vedremo, aspettiamo di vedere come sarà la griglia". Tutto il weekend del GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in 4K

