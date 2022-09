Il leader del Mondiale ha piazzato il secondo tempo nelle libere 2 di Monza, alle spalle di Sainz e davanti all'altra Ferrari di Leclerc. Ma Verstappen - che dovrà scontare 5 posizioni in griglia per il cambio dell'endotermico - non sembra 'intimorito' dalle Rosse. "Sono messi bene - spiega il pilota olandese - ma non sono preoccupato". Tutto il weekend del GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in 4K



