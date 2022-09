Azione in pista a Monza per il GP d'Italia, ma che tempo fa? Ecco le previsioni per la tre giorni in pista, a cominciare da un venerdì nuvoloso... Tutto il weekend live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in 4K

DIRETTA DELLE LIBERE DI MONZA - ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI SKY SPORT F1