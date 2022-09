Il team principal della Ferrari a Sky Sport F1 anche sulle recenti parole del presidente Elkann: "Sappiamo di avere il supporto del nostro presidente, che ha detto vittoria 'entro' il 2026, magari arriverà prima. Sono convinto che se continueremo a crescere come abbiamo fatto in quest'ultimo anno non ne servirà molto di tempo". Tutto il weekend di Monza è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in 4K

"La Ferrari in questa stagione ha fatto un grande balzo in avanti. Per tornare a vincere abbiamo bisogno ancora un po' di tempo. Ma sono convinto che se continueremo a crescere come abbiamo fatto in quest'ultimo anno non ne servirà molto". Così a Sky Mattia Binotto, team principal della Ferrari, nel sabato del GP d'Italia a Monza. Binotto ha spiegato in merito all'intervista rilasciata dal presidente Elkann alla Gazzetta dello Sport ("Mondiale entro il 2026"): "Sappiamo di avere il supporto del nostro presidente, che ha detto vittoria 'entro' il 2026 e magari arriverà prima". Sono convinto che se continueremo a crescere come abbiamo fatto in quest'ultimo anno non ne servirà molto di tempo", aveva anche detto nelle conferenza stampa di Monza.