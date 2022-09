La Formula 1 torna a Singapore dopo ben tre anni di assenza. Sarà un'occasione per tanti, a partire dai piloti della Ferrari, a caccia di un successo che manca da luglio. Verstappen ha ammesso per la prima volta che il secondo titolo è vicino: fondamentale saranno le qualifiche, qui la pole vale davvero oro. Tutto il GP di Singapore è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Crocevia di presente e futuro. Il ritorno a Singapore, pista che non perdona, potrebbe trasformarsi in una grande occasione per tanti, partendo proprio dai piloti Ferrari. La vittoria manca da fin troppo tempo, da luglio, e nella memoria qui c’è ancora la bella doppietta dell’ultima volta, quella del 2019. Ma tre anni in Formula Uno sono un’eternità e ora c’è un matrimonio tra monoposto e gomme totalmente diverso. Entrambi i ferraristi non hanno voluto caricare di troppe aspettative questo fine settimana, anche se voglia e necessità di tornare a vincere sono tante. Per finire in maniera diversa questa stagione, ma soprattutto per preparare al meglio la prossima ogni Gp deve essere un’occasione.

Mancano sei gare alla fine dell’anno ma Charles Leclerc quasi ha già fatto un bilancio di cosa non è proprio andato in questo 2022 nel sottolineare più volte che da migliorare c’è l’esecuzione della domenica, là dove la Ferrari, al di là dei problemi di affidabilità, ha lasciato per strada punti e occasioni. Questa pista al monegasco piace, un po’ come tutti i cittadini, perché richiede coraggio e perfezione.

Max Verstappen si è presentato carico e per la prima volta aperto ad ammettere che il secondo titolo è vicino. Punti e calcoli aritmetici alla mano l’olandese sa che gli serve anche un pizzico di fortuna e preparare al meglio la qualifica perché qui la pole position vale davvero oro. Alla festa vogliono aggiungersi anche i piloti Mercedes. La prima giornata sarà complicata ma dirà già molto, tra pista sporca, asfalto nuovo e cambi nella misurazione dell’oscillazione delle macchine. Insieme a tante novità con un occhio al futuro: c’è n’è già per non annoiarsi davvero.