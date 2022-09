Carlos Sainz commenta il venerdì di Singapore, che l'ha visto staccare il primo tempo davanti a Leclerc: "Abbiamo avuto problemi di bilanciamento, ma siamo migliorati. Ci aspetta una lotta molto serrata per le prime posizioni". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Dopo una prima sessione di libere complicata, Carlos Sainz ha brillato nella seconda così come il compagno Leclerc, per una doppietta Ferrari nella serata di Singapore .

"Tanti problemi legati al bilanciamento poi risolti"

"Questa prima giornata in pista a Singapore è stata intensa. Siamo riusciti a completare il programma ma abbiamo anche dovuto fare i conti con diverse problematiche legate al bilanciamento e alla messa a punto. Nella prima sessione non eravamo molto contenti ma le sensazioni sono migliorate nella seconda ora di libere. Dobbiamo lavorare parecchio e cercare ancora della prestazione, specie in configurazione gara. Credo ci aspetti una lotta molto serrata per le prime posizioni e per questo sarà importante sfruttare ogni aspetto del fine settimana."