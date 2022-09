La Formula 1 resterà su Sky almeno fino al 2027. In questi anni in cui vi abbiamo accompagnato nel circus, il principe del motorsport ha regalato emozioni a non finire. Ecco i fatti più significativi, con una generazione di giovani piloti da impazzire e un futuro roseo che è tutto da scrivere e da vivere su Sky

