Max Verstappen ha chiuso con il quarto tempo il venerdì di Singapore: "Nelle libere 2 abbiamo provato qualcosa di nuovo e non abbiamo girato molto. Il tempo non è rappresentativo, c'è margine per migliorare: sono ottimista, possiamo lottare per vincere". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

SINGAPORE, HIGHLIGHTS DELLE LIBERE