Pioggia battente e inusuale per la F1 a Singapore, dove il sabato della W Serie è stato pesantemente condizionato: due interruzioni e pole assegnata con anticipo a Marta Garcia. Precipitazioni abbondanti anche all'inizio delle Libere 3 di F1 poi si è girato regolarmente per circa 30'. Ma potrebbe arrivare un'altra perturbazione. Tutto il weekend di Marina Bay in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

