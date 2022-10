Max Verstappen spiega l'incredibile epilogo delle qualifiche, quando è rientrato ai box nonostante un gran tempo: "Non avevamo abbastanza benzina. Non è accettabile, dobbiamo fare meglio. La gara è compromessa". Il campione del mondo scatterò 8°. La gara live domenica alle 14 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

"Confermo che avevamo finito la benzina, non avrei avuto benzina in macchina per il giro del rientro ai box. Dovevamo controllarlo prima, anche per questo avevo abortito il giro precedente. Io non posso controllare il livello di carburante quando sono in macchina. Non è bello nè accettabile quello che è successo, anche quando sbaglio io. Dobbiamo fare meglio entrambi, non dovrebbero accadere queste cose. La gara di domani è compromessa, qui non siamo a Monza e Spa dove è possibile superare. Per me sarà una gara frustrante, mi troverò dietro a tante macchine".