Vittoria meritata per Perez, salvo verdetto ribaltato dall'investigazione Fia. Leclerc paga una partenza infelice ma ha lottato, Sainz ha faticato a tenere il ritmo dei primi due. La McLaren sorride, l'Alpine no. Poi ci sono quelli andati a muro e quelli della gara anonima... Il Mondiale torna il 9 ottobre, c'è il GP del Giappone: tutto il weekend live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

