Verstappen da 10, vittoria e secondo titolo piloti in bacheca. Resistenza storica di Leclerc su Perez, peccato per il lungo nel finale. Vettel chiude al sesto posto: il ritorno del vecchio mago della pioggia. Il Mondiale torna il 23 ottobre, c'è il GP di Austin: tutto il weekend live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

VERSTAPPEN È CAMPIONE DEL MONDO