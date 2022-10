Alla vigilia della quart'ultima gara del 2022, le ombre ancora non abbandonano la stagione 2021: la questione Budget Cap-Red Bull continua a catalizzare l'attenzione e non è ancora finita. Tra offerta di patteggiamento, richieste di sanzioni e attesa, c'è ancora tanto da raccontare in questo campionato. Tutto il weekend del Texas live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Il presente è solare e brillante, ma alla vigilia della quart’ultima gara dell’anno c’è questa continua ombra della stagione 2021 che aleggia su pensieri e parole. E che non fa certo bene alla credibilità della Formula Uno perché crea incertezza e confusione. Parole sue, di chi avrebbe tutto il diritto di sentirsi forse defraudato due volte di un mondiale e che invece cerca di rimanere distaccato dalle voci sui possibili risvolti dell’illecito commesso dalla Red Bull sul Budget Cap della scorsa stagione.



Intanto, dopo poco più di una settimana dalla conferma che il team guidato da Horner ha speso più del consentito la Federazione sembra aver fatto un primo passo, proponendo alla squadra austriaca di patteggiare.



Per accettare la Red Bull deve ovviamente ammettere l’infrazione e acconsentire a un aumento delle misure di controllo in futuro, rinunciando a qualsiasi diritto d’appello. In questo caso non sarebbero previsti decurtazione di punti o tagli sul prossimo budget cap. Sembra quasi una strada già tracciata, in attesa di conferme o smentite dei diretti interessati, ma sembra solo questione di ore.



Max Verstappen è arrivato per la prima volta nel paddock da due volte campione del mondo ma non del tutto sollevato nell’animo. La richiesta di pene severe da parte dei team avversari e i continui dubbi sollevati sui suoi mondiali, soprattutto lo scorso, un po’ lo infastidiscono. Lui sempre freddo e imperturbabile parla di gioco delle parti ma sfugge con lo sguardo. Fuori pista anche lui è in attesa, che a tutta questa storia venga data una direzione o una fine.