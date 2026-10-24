Kimi Antonelli, il trionfo sui kart all'Europeo del 2021. VIDEO

E' la gara del match-point per Kimi Antonelli nel Mondiale di Formula 1 ad Austin. Appena cinque anni fa, il pilota bolognese appena 15enne trionfava sulla pista di Sarno e conquistava l'Europeo di Kart OK 2021. Per celebrare (con la mascherina, visto il periodo Covid) uno dei suoi primi grandi successi nel motorsport. Guarda il VIDEO con il commento originale, l'intervista e la festa. Il GP è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP USA: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE