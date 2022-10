La stella di Hollywood si è aggirato tra i box per studiare da vicino la F1 che racconterà in un film. Tutto da scrivere il copione di Austin, tra penalità (oltre a Perez attesa quella di Leclerc) e il caso Budget Cap che continua a far discutere dopo l'incontro tra FIA e Red Bull. Stasera a mezzanotte la pole: tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

Studia la Formula 1 Brad Pitt, studiano piloti e team per un film del fine settimana ancora tutto da scrivere. Un venerdì reso particolare da un'intera sessione di libere dedicato esclusivamente ai test gomme Pirelli per il 2023, non ha permesso infatti a nessuno di farsi un’idea degli effettivi valori in pista ad Austin.



Gli ultimi 60 minuti di lavoro prima delle qualifiche diventeranno quindi cruciali per mettere a punto le monoposto su un tracciato che causa vento e avvallamenti dell’asfalto richiede già un’attenzione particolare. Ad approfittare al meglio della possibilità di usare le gomme 2022 anche nel pomeriggio per aver lasciato la sua Rossa al giovane Robert Shwartzman durante le libere uno è stato Charles Leclerc, che con la media ai piedi ha siglato il tempo più veloce di giornata davanti a Bottas e Ricciardo.



Ma il weekend del monegasco si preannuncia tutto in salita. Sotto il cofano della sua Rossa numero 16 sarà infatti montata al 99% una nuova power unit. Per fare cifra tonda e chiudere il cerchio mancano solo ufficialità e documento della Federazione, ma il destino di Leclerc di riscostruirsi una gara dal fondo è già deciso e segnato.



Anche la Red Bull ha stabilito di cambiare il motore a Perez e fargli scontare cinque posizioni di penalità in griglia qui, lasciandolo libero di giocarsi il tutto e per tutto davanti alla sua gente la prossima settimana. Intanto alla trama Budget Cap si è aggiunto un altro capitolo: Horner e il presidente FIA si sono incontrati e confrontati. Ora fare un po’ di chiarezza spetta a lui.