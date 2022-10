Pazzesco incidente al 21° giro del GP degli Usa: Stroll devia la traiettoria in rettilineo, Alonso lanciato a tutta velocità lo prende in pieno e rischia di decollare. Ritiro per l'Aston Martin, lo spagnolo prosegue la gara. Entrambi i piloti ok. Il GP degli Stati Uniti è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP USA, LA DIRETTA DELLA GARA