Turniver da parte di molti team nelle prime libere del GP di Città del Messico: De Vries sulla Mercedes W13, con il titolare Russell che lo segue attentamente dai box. Ma non è l'unica sostituzione e non sono mancati i problemi. I big in pista nelle Libere 2 che della durata di 90' per i test Pirelli

GP MESSICO, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE