La gara dello spagnolo si chiude al giro 66 (di 71) del GP del Messico: problema al motore e la sua Alpine si ferma. Qualche segnale c'era già stato in precedenza, ma Alonso ha spinto fino alla fine. Scende dalla macchina ed è una furia, poi si dispera e lascia la pista. Il pubblico spagnolo gli tributa però un caloroso applauso. La F1 torna il 13 novembre con il GP del Brasile: live su Sky e in streaming su NOW

IL VIDEO - CRONACA E HIGHLIGHTS DELLA GARA