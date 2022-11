Il portiere del Parma, ex numero 1 della Nazionale e della Juve, ha ricevuto un regalo davvero niente male da Charles Leclerc: la tuta "giallo Modena" indossata a Monza in questa stagione e autografata. "Prezioso e inaspettato. Uno splendido cimelio che conserverò con cura. Grazie di cuore", ha postato Gigi sui social. La F1 è in Brasile: tutto il weekend live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

