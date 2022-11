Il pilota messicano della Red Bull correrà il Gran Premio del Brasile con un casco davvero speciale ispirato all’ultimo film della Marvel “Black Panther: Wakanda Forever”. Prima del weekend di Interlagos, Checo ha mostrato sui social il design del casco. Tutto il weekend del GP del Brasile è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

