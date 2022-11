Il team principal dopo la Sprint a Interlagos torna a parlare anche dell'episodio delle gomme intermedie scelte per Leclerc nelle qualifiche: "Sicuramente non è stata una scelta corretta, ma sono più concentrato su cosa ci ha portato a farla, perché con la pioggia un minuto prima sarebbe stata azzeccata. Vedere che eravamo gli unici sulle intermedie ci deve far riflettere”. Il GP del Brasile live su Sky, in 4K e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS - GRIGLIA DI PARTENZA