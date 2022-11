Il team americano ha deciso di non prolungare il rapporto con Mick Schumacher e ha annunciato che non sarà lui a far coppia con Kevin Magnussen nel 2023: si attende l'ufficialità di Nico Hulkenberg. Intanto, sui social Schumi Jr mostra tutto il suo disappunto per la scelta. La F1 ad Abu Dhabi per l'ultimo GP della stagione: tutto il weekend live su Sky, in 4K e in streaming su NOW

