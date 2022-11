F1 ad Abu Dhabi tra presente, passato e futuro

Domenica la Formula 1 saluta il 2022 con l'ultimo appuntamento ad Abu Dhabi, tra presente, passato e futuro. La lotta tra Leclerc e Perez per il 2° posto nel Mondiale, quella tra Ferrari e Mercedes nel Costruttori. E poi sarà già 2023, con l'incognita del futuro di Mattia Binotto a Maranello. Tutto il weekend in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

Presente, passato e futuro. C’è tutto nel weekend di Abu Dhabi, l’ultimo della stagione. Certo nessun titolo in palio, a differenza dell’anno scorso quando si decise il mondiale all’ultimo giro dell’ultima gara, ma piazzamenti di prestigio sì. Leclerc e Perez si giocano il secondo posto e ci tengono, come dimostrato a Interlagos, con entrambi a chiedere, senza successo, la posizione dei compagni di squadra. Ferrari in corsa per il secondo posto anche nella classifica costruttori: ha 19 punti da difendere sulla Mercedes che però è in formissima.

Dopo aver sognato il Mondiale a inizio stagione perdere anche la piazza d’onore sarebbe un brutto segnale in ottica 2023 ma comunque vada se la Mercedes che a inizio anno prendeva 1 secondo in qualifica ora è lì a giocarsela, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Anche per questo, per come la stagione è andata in calando, Mattia Binotto è in discussione e Abu Dhabi potrebbe essere il suo ultimo GP da Team Principal Ferrari dopo 4 stagioni di alti e bassi. Maranello ha smentito ma negli Emirati ne sapremo di più, anche sull’eventuale successore Di sicuro domenica sarà l’ultima gara in carriera per Sebastian Vettel che proprio ad Abu Dhabi nel 2010 ha conquistato il suo primo titolo mondiale. Il saluto a uno dei piloti più vincenti ma anche più amati della storia della F1 sarà sicuramente emozionante.