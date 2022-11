FERRARI

Nel gennaio 2019 aveva preso il posto di Arrivabene. Da sempre uomo Ferrari, negli anni in cui ha riciperto il ruolo di team principal ci sono state tante difficoltà e tanti cambiamenti (come l'addio di Vettel). E ora si profila un possibile passaggio di consegne al termine di un campionato in cui le cose sembravano essere migliorate. La storia, i numeri e quelli che potrebbero essere i motivi di un divorzio al momento non è ufficiale VANZINI: 'LA STORIA DI BINOTTO IN FERRARI' - ARRIVA VASSEUR?