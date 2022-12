Dopo Carlos Sainz, oggi è toccato a Charles Leclerc scendere in pista a Fiorano con la F1-75 per un test sulle gomme da bagnato Pirelli in vista del Mondiale 2023. Con questa sessione del monegasco, può considerarsi chiusa la stagione della Scuderia di Maranello

