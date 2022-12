Dopo aver presenziato al Gala FIA a Bologna per ricevere i premi della stagione 2022, il campione del mondo Verstappen, insieme a Horner e Perez, è volato in Inghilterra per proseguire i festeggiamenti a Milton Keynes. A casa della Red Bull i due piloti si sono rimessi al volante per l'ultima volta quest'anno per regalare un bello show a tutti i lavoratori ma anche i fans che hanno riempito la sede del team austriaco nonostante le temperature invernali

LA FESTA RED BULL A MILTON KEYNES: VIDEO 1 - VIDEO 2