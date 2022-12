A capo del team di Hinwil dal 2017, Vasseur lascia il suo ruolo in Sauber (brandizzata Alfa Romeo) per la Ferrari. Si attende il nome di chi prenderà il posto del 54enne francese in Alfa: dovrebbe essere Andreas Seidl, attuale team principal McLaren

Frédéric Vasseur non è più a capo dell' Alfa Romeo Sauber : il team di Hinwil ha reso note le dimissioni del suo team principal, che dal 2023 prenderà il posto di Mattia Binotto in Ferrari. Termina così un rapporto iniziato nel 2017 con il dirigente francese, che ricopriva anche il ruolo di CEO . Il nome del successore di Vasseur in Alfa dovrebbe essere questione di ore . E' forte la candidatura del tedesco Andreas Seidl , attuale team principal McLaren.

L'ex capo dell'Alfa Romeo è il nuovo team principal della scuderia di Maranello al posto di Mattia Binotto (che si è dimesso martedì 29 novembre). Vasseur è entrato in F1 nel 2016 con la Renault, dopo gli studi e i campioni cresciuti tra F2 e F3. Nel suo curriculum tantissimi titoli e una 'scuderia' di big del motorsport come Hamilton, Rosberg, Russell e Leclerc

Un nome da tempo nell'agenda dei vertici Ferrari

Originario di Draveil, in Francia, il 54enne Vasseur era da tempo sull'agenda dei vertici Ferrari. I primi contatti risalirebbero alla scorsa estate. Come detto, Vasseur era a capo della Sauber (brandizzata Alfa Romeo, Audi dal 2026) dal 2017 e in precedenza ha ricoperto ruoli di gestione per altre scuderie. Vasseur è entrato in F1 nel 2016 con la Renault. Nel suo curriculum tantissimi titoli e una "scuderia" di big del motorsport come Hamilton, Rosberg, Russell e Leclerc.