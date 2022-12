Max Verstappen ha parlato del momento del ritiro dalla Formula 1: "Non correrò fino a 40 anni, viaggiare adesso mi piace ma arriverà un momento in cui non vorrò più farlo. Se avrò dei figli non li spingerò alle corse, lascerò a loro la scelta. Il momento più bello del 2022? La vittoria a Spa e il trionfo nel Mondiale IL CALENDARIO DEL 2023 Condividi

Max Verstappen ha appena 25 anni, è diventato due volte campione del mondo, ma pensa già al momento del ritiro. Il pilota della Red Bull ne ha parlato in un'intervista esclusiva concessa a 'De Limburger'. Il problema principale è lo stress dettato dal calendario intasato di gare, 23 al momento in attesa di sapere se la Cina verrà sostituita: "Ho spesso indicato che questo è il motivo principale per cui non continuerò a correre fino a 40 anni. Viaggiare molto non è salutare. Mi piace ancora molto adesso, ma devi rinunciare a tante cose per questo. Sembra assurdo perché guidare la Formula 1 è ovviamente un sogno per molte persone, lo è davvero. Sei molto lontano da casa e dalle persone che ami: arriva un momento in cui non ne puoi più".

La stagione al via il 5 marzo in Bahrain, tutta da vivere su Sky Sport e in streaming su NOW MAX NUMERO UNO Perché nel 2022 è ancora campione, ma anche perché quello è il numero stampato sulla sua Red Bull RB18. Addio al 33, che lo aveva accompagnato per tanti anni. Max, nel 2021, ha trionfato e si prende il numero del campione, dopo sette anni di assenza sulle monoposto (Hamilton aveva sempre scelto di mantenere il 44 mentre Rosberg si era ritirato dopo essere diventato campione). Uno all'inizio, uno (anche) alla fine. PARTENZA FALSA (Bahrain) Max vince, pur partendo male. Anzi, malissimo. Visto che in Bahrain, al debutto stagionale, si ritira. Non l'esordio che si aspettava da campione in carica. La stagione (ed è vero) è ancora lunga… PRIMA VITTORIA (Arabia Saudita) Max vince in Arabia Saudita il secondo appuntamento dell'anno, dove assistiamo alla prima e serratissima sfida con Leclerc (con tanto di complimenti del ferrarista in team radio: "Bravo Max!"), sarà un tema ricorrente della stagione. Ma poco dopo…

"Se avrò figli lascerò a loro la decisione se correre o meno" "Voglio decisamente dei figli e se vorranno correre, per me nessun problema, però darei loro un’educazione diversa da come hanno fatto con me papà e mamma. Loro hanno fatto di tutto per spingermi a correre. Io lascerò i miei bambini decidere, dovranno volerlo loro. Se sarà così, per me sarà importante stare con loro quando avranno tre-quattro anni, per iniziare a gettare le basi. Seppure per me sia facile parlare ora che non li ho, magari ragionerò diversamente quando arriverà il momento in futuro".



"Spa la gara più bella, l'importante è vincere il Mondiale" "In termini di gara, la vittoria a Spa è stata la migliore. È stato davvero fantastico come tutto sia andato bene per noi lì. La nostra macchina era perfetta. Vincere il titolo mondiale è stato ovviamente il momento clou. La festa mancata? Non pensi a come sei diventato campione del mondo. Ciò che conta è che tu lo sia diventato. Il modo non ha importanza. Io e mio padre ce lo siamo sempre detti: non importa come vinci, basta che vinci”.