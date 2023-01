La Haas è stato il primo team a svelare la livrea per la stagione 2023. Grande entusiasmo da parte della squadra americana che porterà in pista la vera VF-23 nel filming day dell'11 febbraio . "Condivido l'entusiasmo di tutti per la presentazione della livrea - ha detto il team principal Guenther Steiner - anche perché si tratta di un checkpoint nel calendario pre-campionato, il che significa che siamo un altro passo più vicini a fare ciò che vogliamo davvero fare, ovvero andare a correre!"

"Mi piace la livrea. Coon Magnussen e Huklenberg..."

“Mi piace la livrea, è senza dubbio un aspetto migliore e più moderno che si adatta mentre ci muoviamo in una nuova era insieme a MoneyGram come nostro partner principale. È un periodo dell'anno entusiasmante per la Formula 1 ed è fantastico che siamo i primi a mostrare la nostra livrea, ma la nostra attenzione è fermamente rivolta a portare la VF-23 in pista e prepararci per la nuova stagione. Abbiamo davvero qualcosa su cui costruire dopo le prestazioni dello scorso anno. L'intera organizzazione ha lavorato duramente per raggiungere questo punto e ovviamente in Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg abbiamo due comprovati talenti in grado di segnare punti bloccati al volante. Non vedo l'ora di iniziare".