LA nuova ROSSA

Via il velo, nel giorno di San Valentino arriva la nuova Ferrari per il Mondiale 2023. Si chiama SF-23: qui tutte le foto migliori della presentazione. L'inno, i 500 tifosi innamorati della Rossa, i primi giri in pista e, ovviamente, la macchina FERRARI, COME È ANDATA LA PRESENTAZIONE - IL VIDEO