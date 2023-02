Svelate le monoposto, pian piano stiamo scoprendo anche altri importanti pezzi del mosaico che ci condurrà al via del Mondiale di F1 (5 marzo in Bahrain, diretta Sky). Ecco le scelte di molti piloti per i caschi che indosseranno al via della nuova stagione. Scopriamo i loro dettagli e ricordiamo con quale numero saranno in griglia di partenza