A pochi giorni dai test in Bahrain, il campione del mondo in carica svela gli obiettivi per il nuovo anno: "È logico che io sia il favorito per la vittoria del mio terzo titolo consecutivo, ma non è scontato perché ogni anno devi essere performante e non importa cosa hai ottenuto negli anni precedenti, devi dimostrarlo di nuovo. Siamo fiduciosi anche per questa stagione". E sui GP preferiti: "Non vedo l'ora di correre a Las Vegas e a Zandvoort"

