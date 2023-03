Il canadese riuscirà a partecipare al primo gran premio della stagione in Bahrain: la conferma è arrivata in un comunicato ufficiale del team di Silverstone. "E' stato frustrante non essere in Bahrain per i test e sono dispiaciuto di aver perso tre giorni", ha dichiarato Lance Stroll all'interno del comunicato. Tutto il weekend di F1 è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su NOW

