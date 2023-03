Charles Leclerc mostra ottimismo dopo il venerdì di libere in Bahrain che ha aperto il Mondiale: "Siamo andati meglio dei test, so che abbiamo anche un po' di margine. La Red Bull sembra più veloce, difficilmente faremo la pole ma vogliamo restare nel gruppo davanti e cogliere le occasioni". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

"Abbiamo un po' di margine, Red Bull sembra più veloce"

"ll feeling è stato buono, meglio dei test che sono stati inconsistenti. Sono contento di come ho guidato e di come è andata la macchina. E' confermato che la Red Bull sembra un po' più veloce, forse anche Aston Martin ma dobbiamo verificare domani. Cerchiamo di guadagnare performance stasera con gli ingegneri e lottare nelle qualifiche. E' presto ancora per il weekend, vediamo se sabato sarà confermato quello che penso. Non penso che avremo la performance per fare la pole, cerchiamo di essere nel gruppo e cogliere le opportunità. Sembra che abbiamo un po' di margine, ma non conosciamo il lavoro degli altri".