Carlos Sainz ammette le difficoltà dopo il venerdì di Sakhir, in chi ha staccato il 14° tempo: "E' stata una giornata complicata, abbiamo avuto problemi di bilanciamento ed è stato necessario mettere mano alla macchina. Le analisi che faremo ci permetteranno di fare un passo in avanti per le qualifiche". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

