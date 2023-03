Prima sessione di libere della stagione complicata per il ferrarista Carlos Sainz. Lo spagnolo protagonista di un testacoda: ha perso la sua SF-23 prima del punto di frenata, andando molto largo con la posteriore destra, sul cordolo e forse anche oltre. La monoposto sfugge dal controllo nel momento in cui sterza. Tutta la F1 è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su NOW

