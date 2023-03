Max Verstappen secondo al termine della prima sessione di libere a Sakhir, preceduto da un super Alonso: "L'Aston Martin è veloce, lo sapevamo dai test. La nostra macchina è competitiva, dobbiamo mettere solo insieme tutti i pezzi". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

"Sappiamo di avere una macchina competitiva"

"L'Aston Martin è veloce, sembrano competitive, lo si vedeva già dai test. C’è ancora un po’ di lavoro da fare, sappiamo di avere una macchina competitiva, si tratta solo di mettere insieme tutti i pezzi. Il long run non è stato male, così come l’ultimo giro veloce. Abbiamo ancora del lavoro da fare, ma siamo migliorati nel corso della giornata. Se posso spingere per il giro veloce lo posso fare, ma dobbiamo bilanciarci con la simulazione gara. L'inizio di sessione però non è stato semplice".