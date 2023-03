Theo Pourchaire si prende la prima pole position della stagione in Formula 2. A Sakhir il francese della ART Grand Prix precede il compagno di squadra Martins. Terzo l'olandese Verschoor, ottava posizione per Arthur Leclerc. Sabato la Sprint Race, tutto il weekend su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

Assegnata la prima pole position del 2023 in Formula 2. A prendersela è stato Theo Pourchaire: il francese della ART Grand Prix ha chiuso il giro più veloce a Sakhir in 1'40''903, precedendo di oltre 7 decimi il compagno di squadra e connazionale Victor Martins. Ottavo tempo per Arthur Leclerc. Sabato la Sprint Race, domenica la Feature Race: tutto in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW.