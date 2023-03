Minì: "Contento per la pole con il nuovo team"

E' l'italiano Gabriele Minì ad aggiudicarsi la pole position del Gp del Bahrain di Formula 3. Il pilota dell'Alpine Academy ha chiuso il suo giro lanciato in 1.47.055 garantendosi la possibilità di partire dalla prima casella nel gp di domenica 5 marzo. In conferenza stampa, Minì ha commentato così: "Sono molto contento della pole, è un ottimo risultato per cominciare la stagione con un nuovo team"

F3, IL VIDEO DELLA STRAORDINARIA POLE DI GABRIELE MINI' IN BAHRAIN