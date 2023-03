Favolosa pole position del palermitano Gabriele Minì (team Hitech) al debutto assoluto in F3, settimo tempo per l'altro rookie italiano Leonardo Fornaroli (Trident). Domani griglia invertita in Gara-1 delle 10.10, domenica in Gara-2 partiranno rispettivamente dalla prima e dalla quarta fila

Un venerdì da incorniciare per l'Italia del Motorsport. Gabriele Minì, palermitano classe 2005, il pilota del team Hitech ha conquistato la pole position in Formula 3 al termine di una qualifica in Bahrain che ha visto brillare anche un altro rookie "azzurro", con il settimo tempo di Leonardo Fornaroli (Trident). Domani griglia di partenza invertita in Gara-1 che scatterà alle 10.10, mentre domenica in Gara-2 partiranno rispettivamente dalla prima e dalla quarta fila.