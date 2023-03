L'inizio della stagione di Formula 1 riaccende con più forza lhe mai la passione per la Ferrari. Tanti i club della Rossa sparsi in tutta Italia e pronti a "scendere in pista" per tifare il Cavallino sin dalla prima gara della stagione in Bahrain che vivremo live su Sky. Ecco un report di YouTrend sul numero di iscritti ai Ferrari Club: dove si tiferà di più in questo weekend?

