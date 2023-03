Charles Leclerc scatterà terzo nel GP del Bahrain, dopo aver scelto insieme alla Ferrari di salvare un treno di gomme in vista della gara: "Siamo stati in lotta per la pole, non me l'aspettavo. Siamo più vicini di quanto pensassimo, avere un treno di gomme in più ci aiuterà, sono convinto che sia stata la scelta giusta. Sul passo la Red Bull sembra ancora la più veloce". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

"Grandioso aver trovato il passo da qualifica"

"Non ho fatto l’ultimo tentativo? Non c’era nessun problema. Eravamo in lotta per la pole, non me lo aspettavo. Bella sorpresa. Siamo riusciti a trovare il passo per il giro di qualifica, il che è grandioso. Ma dobbiamo tenere in mente che invece sul passo gara siamo più indietro rispetto alla Red Bull. Pensiamo di essere in una posizione migliore partendo terzi con gomma nuova che secondi con la gomma usata. Siamo stati tutti molto vicini. Spero sarà così anche in gara. Aston Martin era veloce e anche la Mercedes sembrava molto veloce ad un certo punto. Noi siamo molto più vicini di quanto ci aspettassimo. Questo è un bene per la F1. In gara sembriamo più deboli ora. Avere una gomma nuova ci aiuterà, ma non so quanto cambierà il quadro. Ma la direzione è quella giusta".