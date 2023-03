Dopo le prove in Bahrain abbiamo capito che la Ferrari è ancora nella fase dei "lavori in corso". La macchina ha qualche problema, hanno sperimentato un'ala diversa, ma non ha funzionato. I due piloti non hanno cercato la prestazione nelle Libere, ma c'è fiducia per il giro secco: Leclerc e Sainz si giocheranno la pole position a Sakhir. Resta qualche dubbio in più sulla gara perché la SF-23 non è gentile con le gomme. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW. Oggi le qualifiche alle 16