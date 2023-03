Frederic Vasseur spiega la scelta di sacrificare l'ultimo tentativo per la pole di Leclerc, salvaguardando un treno di gomme per la gara: "I punti si fanno in gara, noi soffriamo di degrado e abbiamo fatto questa scelta non facile, ma condivisa. E' importante prepararsi per la gara, non so dove arriveremo ma intanto cominciamo a salire sul podio". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW GP BAHRAIN: HIGHLIGHTS QUALIFICHE Condividi

Frederic Vasseur ha commentato a Sky Sport le sue prime qualifiche vissute al muretto della Ferrari, con la seconda fila di Leclerc e Sainz a Sakhir. Il team principal ha anche spiegato la scelta di preservare un treno di gomme per Charles in vista della gara, con il monegasco che ha rinunciato di fatto all'ultimo tentativo per la pole.

"Scelta condivisa, abbiamo sacrificato la qualifica per la gara" "Le qualifiche sono filate liscie, sono andate piuttosto bene. Prima non avevamo il quadro chiaro, ma siamo stati primi in Q1 e Q2 e siamo stati in lotta con Verstappen per la pole. Abbiamo tenuto un treno di soft per domani, lo abbiamo discusso insieme al muretto e abbiamo deciso così. Sapevamo già che i punti si danno la domenica, è importante prepararsi per la gara. Qui in Bahrain è importante, il team ha fatto un buon lavoro nel complesso. Charles è competitivo, ma i piloti devono capirlo. Non è facile, ma sapevamo che in questa situazione avremmo sacrificato la qualifica per la gara".