"Questa Red Bull è molto competitiva in gara"

"Il weekend per noi è iniziato in modo difficile. Ieri non trovavo il mio ritmo, ma in qualifica per fortuna abbiamo messo insieme i pezzi migliori. Sono contento di essere in pole, è positivo per tutto il team essere davanti dopo l’anno scorso. Non eravamo più alti, in realtà eravamo più bassi: non so perchè la gente inventa certe storie. Abbiamo una macchina forte in gara, soffriamo di più sul giro secco. Ma è un punto interrogativo sapere chi è il più vicino. Bene per la squadra avere anche Checo lassù con me. Non vedo l’ora che sia domani. Tutti noi andiamo più veloce rispetto all’anno scorso e questo è bellissimo. Questo è il bello della F1. Per me è stata una sorpresa positiva andare in pole dopo le difficoltà dei giorni scorsi. Poi noi di solito andiamo più forte in gara”.