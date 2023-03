Ferrari che in Bahrain è andata in difficoltà a causa del degrado gomme, soprattutto con la mescola Hard. C'è tanto lavoro da fare a Maranello, anche se una macchina non può essere giudicata dopo una gara. Tra due settimane si va a Gedda, un circuito dove conta tanto la velocità e la Rossa ha dimostrato di averne. Il Mondiale torna tra due settimane in Arabia: tutto live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

GP BAHRAIN: HIGHLIGHTS