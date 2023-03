E' il giorno del GP in Bahrain, prima gara della nuova stagione. Si riparte dal campione in carica Verstappen in pole e da una Red Bull che occupa l'intera prima fila. Ma la Ferrarì è lì, in seconda, con Leclerc e Sainz pronti a dare filo da torcere alle RB19. E occhio alla "sorpresa" Alonso. Gara in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

LA GRIGLIA DI PARTENZA