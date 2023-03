Formula 1

Il Mondiale 2023 si è aperto in Bahrain con il primo appuntamento dell'anno. Verstappen trionfa, ritiro per Leclerc al giro 41 per un guasto elettrico alla power unit della sua Ferrari. Contatto tra le Aston di Alonso e Stroll in partenza, Nando scatenato su Hamilton e Sainz. Ecco le foto e i momenti salienti del GP di Sakhir. VIDEO: IL RITIRO DI LECLERC - GP BAHRAIN, CRONACA E HIGHLIGHTS