Il team principal della Mercedes ha annunciato grandi cambiamenti: "Abbiamo già deciso come cambiare la macchina, è un processo iniziato da due settimane". Già da Imola? "Spingiamo forte, vedremo". E sulle responsabilità: "Abbiamo sbagliato tutti, a partire da me che sono il team principal".

Si va verso una nuova Mercedes. A confermarlo, dopo le difficoltà in avvio di Mondiale, è il team principal Toto Wolff che assicura: "Abbiamo già deciso come cambiare la macchina, è un processo iniziato da due settimane - sono state le sue parole a Sky Sport -. Con il budget cap è più difficile ma quando ci si concentra su un modello si può fare". Un modello simile agli altri già visti in pista? "Sì, sarà così, siamo la sola macchina dove il look è totalmente diverso da tutte le altre". Sulla tempistica, pensando già a Imola: "Spingiamo forte, vedremo, quella è una gara dove abbiamo qualche settimana in più per lavorare dopo Melbourne". E infine sulle responsabilità: "Abbiamo sbagliato tutti, a partire da me che sono il team principal". Nel primo Gp della stagione in Bahrein le due Mercedes hanno chiuso al quinto (Hamilton) e settimo posto (Russell).